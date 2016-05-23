Прихильники відстороненої Руссефф вимагають відставки в.о. президента Темера
03:07, 23 травня 2016Світ
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Тисячі прихильників колишнього президента Ділми Руссефф вийшли на вулиці Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро, заблокувавши ряд доріг.
REUTERS
Учасники протестних акцій незадоволені діями виконуючого обов'язки президента Мішеля Темера, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Активісти, які вимагають відставки Темера, підійшли до його резиденції в Сан-Паулу.
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Політик був призначений тимчасово виконуючим обов'язки лише 10 днів тому, але проти нього вже пройшли кілька акцій протесту.
REUTERS
У неділю уряд пообіцяв відновити міністерство культури, яке Темер збирався злити з міністерством освіти. Цей план викликав вкрай негативну реакцію діячів культури.
Крім того, Темера критикують і за склад уряду, що складається суцільно з білих чоловіків.
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