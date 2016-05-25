В центрі Флоренції стався великий провал грунту (фото)

Аварія на південному березі річки Арно сталася близько 6.30 ранку. В яму розміром 200 м в довжину і 7 м завширшки потрапили близько 20 автомобілів, які були припарковані на набережній, передає "ЄвроПравда" з посиланням на агентство ANSA.

Читайте такожСкладено рейтинг країн з найкращими готелями за версією Forbes

Причиною провалу могло стати пошкодження водопровідної труби. На додачу до провалу пошкодження труби призвело до затоплення ями, в яку потрапили автомобілі.

"Поранених немає, однак є колосальні збитки", - заявив мер Флоренції Даріо Норделла.

Рух по набережній Арно перекрито. В даний час на місці події працюють поліція і співробітники комунальних служб, зусилля яких спрямовані на попередження нових пошкоджень і обвалів.