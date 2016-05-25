У Меркель відчули "полегшення" після звільнення Савченко
17:38, 25 травня 2016Світ
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив упевненість, що обмін української льотчиці Надії Савченко на російських військовослужбовців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва "сприятиме зміцненню довіри між Україною і Росією".
REUTERS
Про це йдеться в заяві глави МЗС ФРН, інформує DW.
Глава німецького зовнішньополітичного відомства також сподівається, що обмін "надасть позитивний імпульс" процесу реалізації мінських домовленостей.
"Це хороша новина, заради якої ми довго працювали і якою нам, тим не менш, довелося довго чекати", - підкреслив міністр.
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Штайнмаєр додав, що "щасливий і відчуває почуття полегшення". Він побажав Савченко швидше поправити здоров'я, підірване за час прийняття рішення у її справі, і додав, що всі його "думки з нею та її сім'єю".
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