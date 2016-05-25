У Меркель відчули "полегшення" після звільнення Савченко

Про це йдеться в заяві глави МЗС ФРН, інформує DW.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства також сподівається, що обмін "надасть позитивний імпульс" процесу реалізації мінських домовленостей.

"Це хороша новина, заради якої ми довго працювали і якою нам, тим не менш, довелося довго чекати", - підкреслив міністр.

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Штайнмаєр додав, що "щасливий і відчуває почуття полегшення". Він побажав Савченко швидше поправити здоров'я, підірване за час прийняття рішення у її справі, і додав, що всі його "думки з нею та її сім'єю".