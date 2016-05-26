Влада Нідерландів внесла Росію до списку "країн навколо Європи", у Лаврова обурені

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Нідерланди включили Росію до списку "країн навколо Європи" у документі про концепції зовнішньої культурної політики королівства на 2017-2020 роки.

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"Викликає подив те, що шановні голландські відомства у своїй новій концепції включають Росію, яка є невід'ємною частиною європейського простору, в список "країн навколо Європи". Фактично на догоду створеної самим Заходом політичної кон'юнктури, Нідерланди намагаються відхреститися від значного і продуктивного пласта двосторонніх зв'язків, у яких спільні культурні, науково-освітні, мистецькі, урбаністичні і дизайнерські проекти завжди займали значну роль", - йдеться в повідомленні.