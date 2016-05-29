Головний редактор якутської газети пояснив, навіщо попередив читачів про пропаганду ЗМІ у РФ

Про це він розповів Дождю в неділю, 29 травня.

"У нас підхід такий. Ми попереджаємо свого читача про ризики, пов'язані з отриманням інформації. Наприклад, у нас розміщується в газеті реклама, яку ми, звісно, не завжди перевіряємо. І ми про це попереджаємо: "Увага! Можливо, рекламу можуть подавати недобросовісні рекламодавці". Оскільки ми розміщуємо і програму телебачення, зокрема, пишемо про телеканал НТВ, даємо їхню програму, ми, звичайно, були зобов'язані попередити читачів і про цю небезпеку", - сказав Левін.

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Він додав, що газета готова до тиску з боку місцевої влади.

"Напевно, буде. Ми якось 15 років живемо. Проти нас он сила застосовується. Нічого, поки живі", — сказав він.

Раніше, 28 травня, газета "Якутськ вечірній" розмістила в розділі телепрограми попередження про можливу "неправдиву інформацію" у програмах центральних каналів. У повідомленні наголошується, що телеканали " НТВ " і "Россия" найчастіше помічені у допущенні "перекручувань і неправдивої інформації" у своєму ефірі.