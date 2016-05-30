З'явився перший офіційний кандидат у президенти США

В ході голосування він набрав понад 55%. Серед інших претендентів на номінацію були бізнесмен Остін Пітерсен і засновник антивірусної компанії Джон Макафі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Кандидатом на пост віце-президента учасники з'їзду обрали колишнього губернатора Массачусетсу Вільяма Уэлда, який до недавнього часу був членом Республіканської партії США, однак у своєму недавньому заяві повідомив, що "з кожним днем стає все кращим лібертаріанцем", зазначає РБК.

Джонсон останні роки займався бізнесом. Зокрема він був виконавчим директором компанії Cannabis Sativa з Невади, яка займалася продажем медичної марихуани в тих штатах, де це дозволено законодавчо.

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Джонсон вже представляв лібертаріанців на минулих президентських виборах в 2012 році, де за нього віддали свій голос близько 1,2 млн виборців, тобто менше 1%.

Губернатором Нью-Мексико Джонсона обрали в 1995 році від Республіканської партії.

Як лібертаріанець він проводить президентську кампанію, обіцяючи розпустити Податкове управління США і замінити прибутковий податок національним податком з продажів.

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Лібертаріанська партія бере участь у президентських виборах США з 1972 року, але її кандидати жодного разу не набирали більше 1%.

Самим успішним роком для партії був 1980-й, однак у цьому році лібертаріанці сподіваються показати кращий результат, так як обидва фаворити передвиборної гонки - республіканець Дональд Трамп і демократка Хіларі Клінтон - вкрай непопулярні у виборців.

Нагадаємо, Національна конвенція республіканців, на якій делегати оберуть єдиного кандидата, відбудеться 18-21 липня, Демократична партія проведе її 25-28 липня. Президентські вибори в США відбудуться 8 листопада.