Акція протесту проти Трампа в Нью-Мексико переросла у зіткнення з поліцією

В ході акції протесту в столиці штату Альбукерке у будівлі, де Трамп виступав перед виборцями, демонстранти почали кидати в поліцейських пляшки і каміння, а також підпалювати футболки і так само кидати їх у вартових правопорядку, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і шумові гранати.

В ході своєї передвиборної кампанії Трамп не раз заявляв, що має намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою, щоб припинити нелегальне проникнення на територію США.

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Учасники акції протесту в Альбукерке, як наголошується, висловлювали свою незгоду з міграційною політикою Трампа.

Праймеріз в Нью-Мексико, де проживає велика кількість вихідців з Мексики, відбудуться 7 червня.

Для висунення кандидатом від партії на виборах президента все необхідно набрати 1237 голосів. У Трампа зараз 1196 і він залишився єдиним представником Республіканської партії, що продовжують брати участь у праймеріз.

Нагадаємо, Національна конвенція республіканців, на якій делегати оберуть єдиного кандидата, відбудеться 18-21 липня, Демократична партія проведе її 25-28 липня. Президентські вибори в США відбудуться 8 листопада.