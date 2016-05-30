Першу серйозну психологічну травму Путін отримав в Україні - журналіст РФ

Про це в інтерв'ю Ліга.Новости розповів колишній головний редактор телеканалу "Дождь", російський письменник, режисер, автор книги "Вся кремлівська рать" Михайло Зигар.

За його словами, у перші роки свого президентства він регулярно, практично на всіх внутрішніх засіданнях, говорив: "Ми повинні займатися Україною, інакше ми її втратимо".

"Важливо те, що саме в Україні у 2004-му році Путін отримав першу серйозну психологічну травму. Тоді Володимир Володимирович вперше переконався, що існує страшна американська змова, жертвою якого він є. У Путіна не було жодних сумнівів у тому, що Помаранчева революція - це американська спецоперація", - розповів журналіст РФ.

Зигар вважає, що російський президент так вирішив тому, що виділив величезні гроші і відправив з Москви в Україну дуже багато фахівців.

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"Ті довго тут сиділи, поділили всі гроші, до останнього моменту телеграфуючи, що утримують контроль. Коли ж виявилося, що не все так добре, то ці фахівці не могли зізнатися, що розікрали виділений бюджет, нічого не роблячи. Тому пояснили все просто: ворог витратив ще більше", - розповів російський письменник.

За його словами, саме з цього моменту Путін почав переконуватися, що "існує заокеанський ворог, який плете інтриги в Україні і намагається оволодіти нею".

"І чим далі, тим більше він переконував сам себе щодо цієї думки. Тому Україна - це дуже особисте й болісне питання", - підсумував Зигар.

Раніше Зигар в інтерв'ю УНІАН розповів, що Кремль почав готуватися до захоплення Криму за два місяці до втечі на той час президента України Віктора Януковича.