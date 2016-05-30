Колишній президент Чаду засуджений до довічного ув'язнення

Суд визнав його винним у зґвалтуваннях, зверненні жінок у сексуальне рабство і замовленні вбивств під час правління країною з 1982 по 1990 рік, передає Бі-бі-сі. Потерпілі та члени сімей загиблих вітали вирок, багато хто після оголошення вироку обіймалися в залі суду.

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В ході судового процесу Хабре, що отримав прізвисько "африканський Піночет", відмовлявся визнати легітимність суду, а також заперечував, що за його наказом було вбито 40 тис. осіб.

У 2013 році Хабре арештували в Сенегалі, куди він втік після державного перевороту в 1990 році.

До цього екс-президент Чаду користувався заступництвом сенегальського уряду, проте в результаті тиску міжнародного співтовариства у минулому році Сенегал все ж почав судовий процес.

Суд Чада раніше заочно виніс колишньому президенту смертний вирок за загрозу конституційному ладу країни.