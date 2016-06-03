У Німеччині затримали підозрюваних у підготовці терактів у Дюссельдорфі

Про це у четвер, 2 червня, повідомили представники федеральної прокуратури країни, передає Deutsche Welle.

За оприлюдненими даними, у трьох федеральних землях затримали трьох сирійців у віці 27, 25 та 31 року. Четвертий підозрюваний перебуває з 1 лютого 2016 року під вартою у Франції. Двоє із затриманих - 25-річний Салех А. та 27-річний Хамза Ц. - навесні 2014 року приєдналися у Сирії до ІД.

Читайте такожДерждеп США назвав дві потенційні мішені терористів в Європі

За інформацією прокуратури, підозрювані планували скоєння терактів в історичній частині столиці федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія - Дюссельдорфі, повідомляє агентство dpa. Завдання скоїти теракт в Дюссельдорфі їм поставило керівництво ІД. Теракти задумувалися у кілька етапів: спочатку два терористи-смертники мали підірвати себе разом з якомога більшим числом пішоходів. Одразу після цього їхні спільники повинні були розпочати стріляти у пішоходів. Використовуючи вогнепальну зброю та вибухівку, вони мали вбити якомога більшу кількість людей.

У повідомленні відомства зазначається, що поки що немає жодних вказівок на те, "що обвинувачені вже приступили до конкретної реалізації плану теракту". Не встановлено також зв'язок між планованим нападом та "Євро-2016".

Раніше УНІАН повідомляв, що федеральна поліція Німеччини оголосила про посилення заходів контролю під час Євро-2016. За словами представника поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, метою посилених заходів контролю є попередження проникнення до Франції осіб, налаштованих на насильницькі дії, а також терористів.