МВС Грузії: російська авіація завдала ударів поблизу Тбілісі

МВС Грузії заявляє, що сьогодні вранці російська авіація завдала ударів по військовій базі і радарній установці недалеко від Тбілісі. За повідомленням «Радіо Свобода», бомбардування і ракетного обстрілу зазнало і грузинське місто Горі, на південь від Південної Осетії. Жертв немає. Руйнування незначні. Російські військові говорять, що не мають в своєму розпорядженні такої інформації. До цього Грузія повідомила, що вивела всі свої війська з Південної Осетії. Перестрілки в Цхінвалі припинилися. У штабі російських миротворців підтвердили інформацію про припинення вогню.