Трьох жителів США визнали винними в спробі приєднатися до ІД
Троє жителів американського штату Міннесота були визнані винними у таємній змові з метою вступити в екстремістське угрупування "Ісламська держава" і вчинити вбивство за кордоном.
Про це повідомило міністерство юстиції США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Згідно звинуваченням, Гулед Омар, Абдірахман Дауд і Мохамед Фарах, які мають сомалійське коріння, планували поїхати до Сирії, щоб боротися на боці ІД.
За звинуваченням у змові з метою вбивства Омар, Дауд і Фарах можуть бути засуджені до довічного ув'язнення.
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Суддя поки не назвав дату оголошення вироку. Він узяв час на те, щоб ще раз ознайомитися з матеріалами справи і вислухати обвинувачених.
Молодим людям також пред'явлений ряд інших звинувачень, включаючи спроби надати матеріальну допомогу іноземної терористичної організації.
"Ісламська держава" в США визнано терористичною організацією.
Адвокат Фараха Мурад Мохаммад заявив, що він та його клієнт розчаровані рішенням суду. За словами адвоката, дії його клієнта навряд чи можуть бути прирівняні до змови з метою вбивства чи надання матеріальної допомоги ІД.
За словами адвоката, Фарах став жертвою ІД, яка намагається залучити прихильників через соціальні мережі.
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Схожі звинувачення були пред'явлені 10 підозрюваним, в число яких входять Омар, Дауд і Фарах. За версією слідства, група друзів і родичів планувала поїхати до Сирії, щоб боротися за ІД. Один із них, за даними американських правоохоронних органів, зміг потрапити в Сирію.
Ще шестеро визнали себе винними в змові з метою допомогти іноземної терористичної організації. В обмін на це з них були зняті звинувачення в змові з метою вбивства.