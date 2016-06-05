У Могильові з держкнигарень вилучили глобуси з "російським" Кримом

Білоруське видання "Наша Ніва" повідомило, що місцеві органи влади, які відповідають за торгівлю, рекомендували продавцям уникати продажу мап і глобусів, на яких територіальна приналежність Криму відрізняється від загальновизнаної міжнародною громадськістю.

Читайте такожУ підручниках Куби анексований Крим одночасно зображують частиною України і РФ (фото)Глобуси, поки що, зникли з державних книгарень, проте їх надалі можна купити в деяких приватних крамницях.

Глобуси з "російським Кримом", виготовлені польською фірмою ZACHEM-GŁOWALA. Директор фірми Кшиштоф Главан повідомив, що його організація не підтримує "анексії Криму Росією". При цьому, він визнав: щоб не втрачати російський ринок фірма змушена була позначати Крим частиною Росії. Такою була вимога російських партнерів, сказав він.

Проте, як потрапили ці глобуси в Білорусь не повідомляється.