У Кремлі відповіли на заяву представника ООН про перетин російськими військами кордону України

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми знаємо, що на різних рівнях подібні заяви лунали неодноразово впродовж останніх вже двох років. Все це посилювалося додатковими звинуваченнями щодо переходу військ, різних підрозділів, техніки" - зазначив Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН.

"Але будь-які такі заяви залишаються нічим іншим як голослівними звинуваченнями до ти, доки вони не підкріплені бодай якимись доказами. Досі жодного разу цього зроблено не було", - наголосив прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня в ООН назвали достовірною інформацію про рух військ РФ через український кордон. Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Прес-секретар ООН з прав людини Равіна Шамдасані сказала, що стурбована збільшенням кількості важкої військової техніки поблизу лінії зіткнення в Донецькій області.

"Ми отримали достовірні повідомлення про рух російських військовослужбовців через кордон – як на територію України, так і з території країни, - зазначила вона. - Це стосується і важких озброєнь. Причому йдеться про цілком достовірні повідомлення".

Доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини покладає відповідальність за порушення прав людини на збройних де-факто "правителів" східної України.

Згідно з даними, наведеними в опублікованій доповіді, близько 2,7 мільйона мирних жителів, які перебувають під їх контролем, позбавлені права на свободу слова, мирних зібрань та асоціацій.