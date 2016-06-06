ЗМІ: Над сирійською провінцією Ідліб вперше зафіксували російський протичовновий літак Ту-142 (відео)

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Aviationist.

Видання наводить відео, яке нібито демонструє політ російського протичовнового літака 5 червня.

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Літак Ту-142М - це розвідувальний та протичовновий варіант стратегічного бомбардувальника Ту-95, які РФ вже використовувала для проведення повітряних ударів по наземним цілям в Сирії.

Якщо підтвердиться, що зафіксований літак справді Ту-142, це буде перший випадок застосування цього літака у повітряній кампанії в Сирії.

Не виключено, що завданням літака є стеження за американським авіаносцем USS Truman CSG, який бере участь в кампанії проти ІДІЛ.

Нагадаємо, 3 червня винищувачі ВПС США вперше з 2003 року завдали авіаударів по Близькому Сходу з авіаносця в Середземному морі.