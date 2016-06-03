США вперше з 2003 року завдали ударів по Близькому Сходу з Середземного моря
20:26, 03 червня 2016Світ
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Винищувачі ВПС США вперше з 2003 року завдали авіаударів по Близькому Сходу з авіаносця в Середземному морі.
REUTERS
Про це заявили у ВМС США, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Відзначається, що літаки злетіли з авіаносця Harry S. Truman, коли той увійшов в Середземне море через Суецький канал. Удари наносилися по терористичному угрупованню «Ісламська держава».
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Востаннє США наносили удари з авіаносця в Середземному морі під час війни в Іраку в 2003 році, уточнює агентство.
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