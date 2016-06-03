США вперше з 2003 року завдали ударів по Близькому Сходу з Середземного моря

Про це заявили у ВМС США, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Відзначається, що літаки злетіли з авіаносця Harry S. Truman, коли той увійшов в Середземне море через Суецький канал. Удари наносилися по терористичному угрупованню «Ісламська держава».

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Востаннє США наносили удари з авіаносця в Середземному морі під час війни в Іраку в 2003 році, уточнює агентство.