Внаслідок вибуху у Стамбулі українці не постраждали - МЗС

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

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"Сьогодні о 8.30 у Стамбулі (Туреччина) неподалік станції метро Везнеджілєр (район Стамбульського університету) стався вибух. За попередньою інформацією Генерального консульства України в Стамбулі, серед постраждалих у теракті громадян України не виявлено", - йдеться у провідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні вранці у Стамбулі прогримів вибух. Серед загиблих сім поліцейських і четверо цивільних осіб. Ще 36 людей булі поранені.