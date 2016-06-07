Внаслідок вибуху у Стамбулі українці не постраждали - МЗС
11:45, 07 червня 2016Світ
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Серед постраждалих внаслідок вибуху громадян України немає.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.
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"Сьогодні о 8.30 у Стамбулі (Туреччина) неподалік станції метро Везнеджілєр (район Стамбульського університету) стався вибух. За попередньою інформацією Генерального консульства України в Стамбулі, серед постраждалих у теракті громадян України не виявлено", - йдеться у провідомленні.
Як повідомлялось, сьогодні вранці у Стамбулі прогримів вибух. Серед загиблих сім поліцейських і четверо цивільних осіб. Ще 36 людей булі поранені.
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