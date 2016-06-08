Єгипетський Airbus екстрено приземлився в Узбекистані: повідомили про загрозу вибуху
На борту літака, що прямував з Каїра до Пекіна, були 135 осіб.
Повідомлення про те, що на борту авіалайнера А-330-220 єгипетської авіакомпанії може знаходитися бомба, надійшло сьогодні вранці.
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У зв'язку з цим до узбецької авіаційної влади надійшло прохання про екстрену посадку лайнера. О 8:00 єгипетський літак успішно приземлився в аеропорту м. Ургенча.
"Наразі борт знаходиться в безпечній зоні. Члени екіпажу і пасажири евакуйовані. Відповідні служби проводять огляд і перевірку повітряного судна", - повідомляє авіакомпанія Uzbekistan Airways.
Літак прямував за маршрутом Каїр-Пекін. На борту знаходилися 17 членів екіпажу та 118 пасажирів.
Раніше про незаплановану посадку літака авіакомпанії EgyptAir в Узбекистані повідомило видання El-balad з посиланням на джерела в авіакомпанії, передає "РБК".
Пізніше агентство Reuters, посилаючись на єгипетські авіаційні джерела, повідомило, що загроза була помилковою.
Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс з Парижа в Каїр, зазнав аварії рано вранці 19 травня. Літак, на борту якого перебувало 66 осіб, впав у Середземне море. За попередніми даними, перед тим, як літак втратив висоту, на його борту виникло задимлення. Що стало його причиною, не встановлено.