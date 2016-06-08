Правозахисники повідомили про авіаудар по лікарні в Алеппо

Один з ударів прийшовся по тимчасовій лікарні в районі аш-Шаар, повідомляють правозахисники, передає Бі-бі-сі. Як видно на поширених активістами опозиції відеозаписах, будівля лікарні частково зруйнована. Також на записах видно, як поранених і загиблих виносять із зруйнованого будинку.

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Поки не ясно, хто завдав авіаударів по підконтрольних повстанцям районах Алеппо. Відомо, що урядові війська в даний час намагаються захопити місто цілком, і райони, які знаходяться під контролем повстанців, оточені силами Башара Асада.

У вівторок президент Сирії Башар Асад заявив, що він відвоює "кожен дюйм" землі Сирії, а Алеппо стане "кладовищем надій" його турецького колеги Реджепа Тайіпа Ердогана. Останнього сирійський президент звинуватив у підтримці повстанців і фашизмі.

На початку цього тижня щонайменше 17 людей загинули в результаті обстрілу російськими і сирійськими військовими ринку в провінції Дейр-ез-Зор, повідомляв Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Минулого тижня сирійські урядові війська почали наступ на позиції екстремістського угруповання "Ісламська держава", витісняючи джихадистів з провінції Ракка, яка межує з Дейр-ез-Зором.