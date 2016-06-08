Перехоплення російської субмарини у Північному морі: Міноборони РФ "здивоване реакцією" Британії

Про це повідомили в управлінні прес-служби та інформації російського військового відомства, передає ТАСС.

"У російському військовому відомстві здивовані, що для виявлення човна, що йде на малому ходу в надводному положенні у супроводі буксирного судна, потрібні спільні зусилля ВМС Великобританії і союзників з НАТО", - заявили в Міноборони РФ.

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"Було б дивно, якби Королівський військово-морський флот із союзниками з НАТО не помітив би човен, тим більше, що кораблі торгового флоту різних країн, які проходять зустрічними і паралельними курсами, за старою морською традицією вітали наших моряків у Баренцевому, Норвезькому та Північному морях протягом кількох днів переходу", - заявили у російському військовому відомстві.

Нагадаємо, раніше 8 червня есмінець королівських ВМС Великобританії перехопив російську субмарину у Північному морі.