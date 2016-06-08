Найбільші за кілька років перестановки у ФСБ: Путін звільнив главу одного з ключових підрозділів

Слідом за главою "банківського" управління своєї посади позбудеться його шеф, керівник Служби економічної безпеки Юрій Яковлєв. Привід — справа про контрабанду, передає РБК.

Президент РФ Володимир Путін призначить нового голову Служби економічної безпеки ФСБ (СЕБ ФСБ), одного з ключових підрозділів у спецслужбі, розповіло виданню джерело, близьке до керівництва ФСБ.

Цю інформацію підтвердив співрозмовник видання в СЕБ ФСБ. За його словами, про кадрові перестановки "буде оголошено найближчими днями". Нинішній керівник СЕБ ФСБ Юрій Яковлєв йде на пенсію, зазначають джерела.

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У свою чергу прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав, що йому про майбутні кадрові перестановки "поки нічого невідомо".

Служба економічної безпеки є одним з ключових підрозділів ФСБ, пояснює РБК генерал-майор ФСБ у відставці, член Ради із зовнішньої і оборонної політики Олександр Михайлов. За його словами, в СРСР в умовах протистояння із Заходом головну роль відігравали співробітники, які займалися безпосередньо контррозвідкою, однак у останні роки значення СЕБ помітно зросла.

Офіційно структура СЕБ ФСБ не розкривається. До Служби економічної безпеки входять сім управлінь: з контррозвідувального забезпечення кредитно-фінансової системи (управління "К"), підприємств промисловості, транспорту, МВС, МНС, Мін'юсту, з боротьби з контрабандою та наркоторгівлею, організаційно-аналітичне управління та адміністративна служба.

Як пояснює співрозмовник видання, близький до керівництва спецслужби, на відставці Яковлєва позначилося те, що він був безпосереднім начальником голови управління "К" СЕБ ФСБ Віктора Вороніна, який написав рапорт про звільнення у зв'язку з кримінальною справою про контрабанду.

Нагадаємо, на початку травня російський президент Володимир Путін підписав укази про кадрові перестановки у низці федеральних органів РФ. Зокрема, були звільнені перший заступник голови Слідчого комітету РФ Василь Піскарьов і заступник голови СК РФ Юрій Нирков.