Прем'єр Іспанії висловив невдоволення планами Кемерона приїхати в Гібралтар

За словами Рахоя, він хоче, щоб Британія залишилася в Євросоюзі. Однак він підкреслив, що Іспанія розглядає Гібралтар як свою територію незалежно від підсумків референдуму, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"Обговорюється, чи має Сполучене королівство залишитися в Євросоюзі або покинути Євросоюз, і кампанія повинна проходити в Сполученому королівстві, а не в Гібралтарі", - заявив Рахой.

Кемерон, як очікується, відвідає Гібралтар, щоб закликати 23 тисячі британських громадян голосувати за збереження членства в Євросоюзі в ході референдуму, який відбудеться наступного тижня.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Іспанії заборонила літаку британських ВПС з головою МЗС Великобританії Філіпом Хаммондом на борту, що слідував у Гібралтар, пролітати через свій повітряний простір.

Зазначимо, що між Іспанією і Великобританією періодично спалахують дипломатичні конфлікти через суперечки про приналежність Гібралтару.