Демократи в Конгресі США влаштували страйк, вимагаючи обмежити продаж зброї
Члени Демократичної партії влаштували сидячий страйк в палаті представників Конгресу США, вимагаючи прийняти закон про обмеження продажу зброї.
Про це в четвер, 23 червня, повідомляє Reuters.
Кілька десятків демократів у палаті представників сіли на підлогу, скандуючи: «Немає законопроекту — немає канікул».
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Вони вимагали, щоб палата представників до виходу на канікули, які повинні початися в кінці тижня і триватимуть до п'ятого липня, обговорила законопроект про заборону продажу зброї деяким категоріям громадян.
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'No bill, no break!': House Democrats stage protest to demand gun control bill. https://t.co/UeBysloKdhpic.twitter.com/WztjZMX6ud— Reuters Top News (@Reuters) June 22, 2016
Їх підтримала колишній держсекретар і кандидат в президенти Хілларі Клінтон. У своєму твіттері вона написала, що «так виглядає справжнє лідерство».
Як зазначає агентство, таку тактику в Конгресі обирають нечасто.
Як повідомляв УНІАН, Сенат США відхилив поправки Демократичної і Республіканської партії, посилюють заходи з продажу зброї.