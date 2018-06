Демократи в Конгресі США влаштували страйк, вимагаючи обмежити продаж зброї

Про це в четвер, 23 червня, повідомляє Reuters.

Кілька десятків демократів у палаті представників сіли на підлогу, скандуючи: «Немає законопроекту — немає канікул».

Вони вимагали, щоб палата представників до виходу на канікули, які повинні початися в кінці тижня і триватимуть до п'ятого липня, обговорила законопроект про заборону продажу зброї деяким категоріям громадян.

