Демократи в Конгресі США влаштували страйк, вимагаючи обмежити продаж зброї

03:59, 23 червня 2016
Світ
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Члени Демократичної партії влаштували сидячий страйк в палаті представників Конгресу США, вимагаючи прийняти закон про обмеження продажу зброї.

REUTERS

Про це в четвер, 23 червня, повідомляє Reuters.

Кілька десятків демократів у палаті представників сіли на підлогу, скандуючи: «Немає законопроекту — немає канікул».

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REUTERS

Вони вимагали, щоб палата представників до виходу на канікули, які повинні початися в кінці тижня і триватимуть до п'ятого липня, обговорила законопроект про заборону продажу зброї деяким категоріям громадян.

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Їх підтримала колишній держсекретар і кандидат в президенти Хілларі Клінтон. У своєму твіттері вона написала, що «так виглядає справжнє лідерство».

Як зазначає агентство, таку тактику в Конгресі обирають нечасто.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США відхилив поправки Демократичної і Республіканської партії, посилюють заходи з продажу зброї.

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