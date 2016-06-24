У Кремлі прокоментували можливе зняття санкцій після Brexit

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам.

«По-перше, якщо він відбудеться, вихід Великої Британії з ЄС, то це процес не одного дня. Друге: чи є Велика Британія членом ЄС чи ні, там дуже різні погляди про сам Євросоюз, щодо санкційної політики, щодо ефективності цих санкцій. Ми бачили, що там ведеться доволі напружена дискусія, в Брюсселі, з цього приводу. Різні країни різною мірою зацікавлені в розвитку торгово-економічного співробітництва, підтримання добрих відносин з РФ, різні країни по-різному розуміють безальтернативність добрих відносин між ЄС і Росією», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи послабить вихід Великої Британії з ЄС позицію тих країн, які підтримують санкції.

Як заявив Пєсков, Кремль зацікавлений у тому, щоб Євросоюз залишався «великою економічною силою».

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«Хочу нагадати слова, які говорив президент Путін: тема Brexit - внутрішня справа Великої Британії і питання відносин Великої Британії і ЄС. Євросоюз є дуже важливим торгово-економічним й інвестиційним партнером Росії, тому в Москві зацікавлені, щоб ЄС залишався великою економічною силою, що процвітає, є стабільною і передбачуваною», - сказав він.

При цьому Пєсков повідомив, що президент РФ має намір пізніше зробити окремий коментар за результатами референдуму у Великій Британії.