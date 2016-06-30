У Кремлі розповіли про підготовку до скасування обмежень на співпрацю з Туреччиною

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Мають бути прийняті відповідні акти, які скасовують попередні відповідні акти, що вводять заборони на ту чи іншу діяльність», - сказав він.

Пєсков нагадав, що спецзаходи щодо Туреччини вводилися указом президента РФ.

«Відповідно, буде указ президента і відповідні акти уряду. Весь набір цих документів наразі готується в уряді», - сказав він.

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Крім того, Пєсков зазначив, що президент РФ вже прийняв рішення про зняття обмежень на туристичні обміни і на поїздки російських туристів до Туреччини.

«Але разом з тим, з урахуванням ситуації де-факто із загрозою тероризму (це не феномен Туреччини, така небезпека, на жаль, переслідує нас усіх у багатьох країнах і географія абсолютно непередбачувана), але в даному випадку кожен турист тут повинен буде самостійно приймати рішення і нести відповідальність за свою безпеку, якщо він приймає рішення все-таки здійснювати такі поїздки», - сказав Пєсков.

«Ситуація може змінюватися, ми сподіваємося, що вона буде змінюватися тільки на краще, але в будь-якому випадку треба бути готовим і до гірших варіантів», - додав він.

За словами Пєскова, загроза терористичних атак існує не тільки в Туреччині. «Ми знаємо, що йдеться не тільки про Туреччині. Париж також є небезпечним, на жаль. Але це та реальність, в якій ми живемо», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2015 року президент РФ Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ».

Зокрема, було введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини; заборону або обмеження для організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ.

Також Путін ввів заборону для роботодавців, замовників робіт (послуг), не включених до переліку, який визначається урядом РФ, на залучення з 1 січня 2016 року для здійснення трудової діяльності, виконання робіт (надання послуг) працівників з числа громадян Туреччини, які не перебувають у трудових та (або) цивільно-правових відносинах із зазначеними роботодавцями, замовниками робіт (послуг) станом на 31 грудня 2015 року.

Указом призупинено безвізовий режим з Турецькою Республікою.

Путін встановив, що туроператорам і турагентам слід утримуватися від реалізації громадянам РФ туристичного продукту, що передбачає відвідування Туреччини.

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Уряду РФ було доручено ввести заборону на чартерні повітряні перевезення між Росією і Туреччиною; посилити контроль за діяльністю турецьких автоперевізників на території РФ з метою забезпечення безпеки; посилити портовий контроль і контроль із забезпечення транспортної безпеки акваторій російських морських портів в Азово-Чорноморському басейні, зокрема й запобігання незаконного перебування і пересування морських та інших суден в акваторіях російських морських портів.

28 грудня 2015 року Кремль розширив санкції проти Туреччини – було введено нові обмеження проти організацій, контрольованих турецькими громадянами, а не тільки фірм під юрисдикцією Туреччини.

Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як у листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела щодо Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися й компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24.

У свою чергу, у президента Туреччини наголосили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.