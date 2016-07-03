У Німеччині запропонували давати друге громадянство молодим британцям, які живуть у ЄС

Таку думку висловив віце-канцлер, міністр економіки і енергетики ФРН Зігмар Габріель, з посиланням на сайт медіакомпанії n-tv передає Deutsche Welle.

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"Давайте пропонувати його тим молодим британцям, які живуть у Німеччині, Італії чи Франції, щоб вони могли залишатися громадянами ЄС", - сказав Габріель 2 липня.

Виступаючи на регіональному з'їзді СДПН у Берліні, Габріель висловив думку, що країни ЄС мають налагоджувати контакти з британською молоддю, яка в більшості голосувала проти виходу з ЄС.

"Вони краще снобів з британської еліти розібралися в тому, що мова йшла про їх майбутнє", - підкреслив віце-канцлер, зазначивши, що по відношенню до них "не можна розводити мости".

Прем'єр-міністр федеральної землі Гессен Фолькер Буф'є в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag розповів, що останнім часом велика кількість британців подають запити про надання їм німецького громадянства.

Також раніше повідомлялося, що британці масово звертаються за громадянством Кіпру.

На референдумі про членство Британії в ЄС 23 червня перемогу здобули прихильники виходу країни з союзу. Реакцією європейських лідерів на підсумки референдуму стала вимога до Лондона якнайшвидше почати процедуру виходу з Євросоюзу.

Більшість жителів міських районів і молодь голосували за те, щоби залишитися в Євросоюзі. У Лондоні проти виходу з європейського співтовариства висловилися близько 60%. Вже наступного дня після оголошення підсумків референдуму петицію з вимогою проведення повторного голосування підписали понад 2 млн осіб, на сьогодні - вже близько 4 мільйонів.