З місця аварії літака EgyptAir дістали останки тіл пасажирів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву єгипетської комісії з розслідування катастрофи.

Корабель попрямував у порт Александрія, щоб передати останки єгипетським властям. Пізніше він повернеться до місця аварії для проведення додаткових перевірок.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, в ніч на 19 травня впав у Середземне море. На борту авіалайнера перебувало 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Всі вони загинули.

Офіційно про причини катастрофи літака досі не повідомлялося. Телеметрія з борту літака вказувала, що за кілька хвилин до трагедії спрацювали детектори диму в туалеті і в приладовому відсіку під кабіною пілотів.