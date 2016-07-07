Генпрокурор США не буде висувати звинувачень Клінтон у справі про електронне листування

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Лінч.

«Я отримала і прийняла рекомендації ФБР про те, що розслідування, яке триває близько року, повинно бути закрито і ніякі звинувачення нікому в рамках цього розслідування не пред'являти», – йдеться в заяві Лінч.

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Раніше УНІАН повідомляв, що ФБР буде рекомендувати Департаменту юстиції не порушувати кримінальну справу відносно кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон. При цьому директор ФБР Джеймс Комі зазначив, що "прецедент можливого порушення Статуту щодо секретної інформації" мав місце.

Як відомо, скандал з електронною поштою Клінтон отримав розголос у березні минулого року. У той час вона займала посаду секретаря. Можливе кримінальне провадження з цього приводу американські ЗМІ називали однією з найбільших перешкод на шляху Клінтон до номінації від Демократичної партії, а також до президентського крісла.

У вересні Клінтон публічно вибачилася за використання для службового листування приватного сервера, а також обіцяла опублікувати листа.