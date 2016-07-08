Посилення військової присутності НАТО у східних країнах альянсу спричинено виключно діями Росії в Україні - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у вступному слові перед початком роботи саміту Альянсу у Варшаві, коментуючи репліку російських журналістів про те, що це не Росія, а НАТО виглядає агресивним.

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"Ми збільшуємо нашу військову присутність у Балтійських країнах та в Польщі, але, без сумніву, це є реакцією на те, що Росія зробила в Україні. Ніхто не говорив про військову присутність до України, до незаконної анексії Криму. Те, що ми робимо, спрямовано на оборону, пропорційно і повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням", - підкреслив Столтенберг.

Генсек наголосив, що "ми бачимо Росію, яка хоче використовувати воєнну силу проти суверенної держави в Європі, з агресивними діями проти України, незаконною анексією Криму".

"Це головна причина, чому зараз ми збільшуємо нашу військову присутність на Сході Альянсу", - підкреслив він.