Путін: американському ведучому залишилося тільки в штани накласти

Прем`єр Росії Володимир Путін в інтерв`ю телеканалу CNN виклав своє бачення ситуації на Кавказі.

Під час інтерв`ю кореспондент CNN сказав, що Путін більше, ніж будь-хто інший, асоціюється з тими успіхами, яких було досягнуто в справі відновлення міжнародного престижу країни після розвалу Радянського Союзу. Кореспондент запитав Путіна, чи немає у нього занепокоєння, що зараз ці успіхи, ці досягнення марнуються?

В.ПУТІН: ...Що стосується престижу Росії. Нам не подобається те, що відбувається, але ми не провокували цю ситуацію. Якщо говорити про престиж, то престиж деяких інших країн зазнав дуже серйозної шкоди за останні роки. Адже, по суті, в останні роки наші американські партнери культивують право сили, а не міжнародне право. Коли ми намагалися зупинити рішення по Косово, нас же ніхто не слухав. Ми говорили, не робіть цього, почекайте. Ви ставите нас в жахливе становище на Кавказі. Що ми скажемо малим народам Кавказу, чому в Косово можна одержати незалежність, чому тут не можна? Ви нас ставите в безглузде становище. Ніхто не говорив тоді про міжнародне право, окрім нас. Тепер всі згадали. Тепер чомусь всі заговорили про міжнародне право.

Але хто відкрив цей ящик Пандори? Це ми, чи що? Ні, це не ми. Це не наше рішення і не наша політика.

У міжнародному праві є і те і інше: є і принцип територіальної цілісності держави, є і право на самовизначення. Треба просто домовитися все-таки про правила гри. Мені здається, настав час врешті-решт це зробити.

А що стосується сприйняття подій, що відбуваються, громадськістю, то, звичайно, це значною мірою залежить не тільки від політиків, але і від того, наскільки вправно вони управляють засобами масової інформації, як вони впливають на світову громадську думку. У наших американських колег, звичайно, це виходить набагато краще, ніж у нас. Нам є чому повчитися. Але чи завжди це проходить в нормальному, демократичному режимі, чи завжди це чесна і об`єктивна інформація?

Давайте пригадаємо хоч би, як йшло інтерв`ю маленької 12-річної дівчинки і її тітки, які проживають, як я зрозумів, у Сполучених Штатах, яка була свідком подій в Південній Осетії. Як на одному з найбільших каналів "Фокс ньюз" її постійно перебивав ведучий. Він її постійно перебивав. Як тільки йому не сподобалося, що вона говорить, він починав її перебивати, кашляти, хрипіти, скрипіти. Йому залишилося тільки в штани накласти, але зробити це так виразно, щоб вони замовкли. Ось єдине, чого він не зробив, але, фігурально висловлюючись, він був саме в такому стані. Ну, хіба це чесна, об`єктивна подача інформації? Хіба це інформування населення своєї власної країни? Ні, це дезинформація.

Ми хочемо жити в мирі, злагоді, хочемо торгувати нормально, працювати в усіх напрямках: і у забезпеченні міжнародної безпеки, і з роззбройної тематики, у боротьбі з тероризмом, з наркотиками, з іранської ядерної проблеми, з північнокорейської, яка зараз має тенденцію до деякого загострення. Ми готові до всього цього, але ми хочемо, щоб ця робота була чесною, відкритою, партнерською, а не егоїстичною.

Не потрібно ні з кого ліпити образ ворога, не потрібно цим ворогом лякати своє власне населення і намагатися на цій базі згуртувати навколо себе якихось союзників. Потрібно просто відкрито і чесно працювати над вирішенням проблеми. Ми цього хочемо і ми до цього готові".

Полит.ру