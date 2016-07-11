У Кремлі вперше прокоментували загибель російських льотчиків у Сирії
Президент РФ Володимир Путін попросив священнослужителів молитися про загиблих в Сирії російських льотчиків, які загинули під час катастрофи вертольота МІ-35М.
Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
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"Президент особливо відзначив, що не можна забувати про тих, хто працює, і воює, і віддає своє життя, служачи батьківщині. У зв'язку з цим він згадав і про героїчно загиблих російських льотчиків у Сирії, які віддали свої життя для зміцнення нашої з вами безпеки. Президент звернувся з проханням до святішого патріарха Кирила та інших священнослужителів не забувати тих, хто віддав свої життя, і молитися про пам'ять", - сказав Пєсков, коментуючи реакцію Путіна на загибель льотчиків.
Як повідомляв УНІАН, за даними міноборони РФ, у Сирії бойовики ІДІЛ збили вертоліт з російським екіпажем, льотчики загинули.