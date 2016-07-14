Загибель 27 людей у Італії: винуватець зіткнення двох поїздів назвав себе жертвою
Начальник залізничної станції на півдні Італії, де сталося зіткнення двох поїздів, зізнався, що направив потяг на одноколійний шлях за кілька хвилин до його зіткнення з іншим.
"Я дозволив потягу пройти, я дав цей сигнал", - цитує видання La Stampa начальника станції міста Андрія Віто Піккаррету, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Однак Піккаррета, який пропрацював на залізниці 24 роки, наполягає на тому, що винен не тільки він.
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Я не єдиний, хто винен у трагедії. Всі звинувачують мене. Але я також і жертва", - заявив начальник станції.
Піккаррета і начальник станції міста Корато відсторонені від роботи на час розслідування. Кримінальну справу порушено за статтею про ненавмисне вбивство.
Місцеві прокурори також вивчають систему безпеки на одноколійному шляху і питання про те, чому там не була побудована двоколійна залізниця.
Ще в 2009 році Євросоюзом були виділені мільйони євро на заміну одноколійних шляхів в Італії. Ці кошти так і не були освоєні.
Як повідомляв УНІАН, в результаті лобового зіткнення двох поїздів, що стався у вівторок між містами Андрія і Корато, загинули 27 людей і 52 отримали поранення.