Загибель 27 людей у Італії: винуватець зіткнення двох поїздів назвав себе жертвою

"Я дозволив потягу пройти, я дав цей сигнал", - цитує видання La Stampa начальника станції міста Андрія Віто Піккаррету, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Однак Піккаррета, який пропрацював на залізниці 24 роки, наполягає на тому, що винен не тільки він.

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Я не єдиний, хто винен у трагедії. Всі звинувачують мене. Але я також і жертва", - заявив начальник станції.

Піккаррета і начальник станції міста Корато відсторонені від роботи на час розслідування. Кримінальну справу порушено за статтею про ненавмисне вбивство.

Місцеві прокурори також вивчають систему безпеки на одноколійному шляху і питання про те, чому там не була побудована двоколійна залізниця.

Ще в 2009 році Євросоюзом були виділені мільйони євро на заміну одноколійних шляхів в Італії. Ці кошти так і не були освоєні.

Як повідомляв УНІАН, в результаті лобового зіткнення двох поїздів, що стався у вівторок між містами Андрія і Корато, загинули 27 людей і 52 отримали поранення.