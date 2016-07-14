Трамп визначився з кандидатом у віце-президенти

Ним виявився губернатор Індіани Майк Пенс, повідомляє Російська служба ВВС.

Пенса давно називають основним претендентом на роль партнера Трампа у президентській кампанії. На одному з недавніх мітингів в Індіані Трамп сказав про Пенса: "Я не знаю, чи залишиться він вашим губернатором або стане вашим віце-президентом. Хто знає".

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Вранці в четвер Трамп з сім'єю відвідав Пенса і його сім'ю. Рішення піти разом з Пенсом на вибори він оголосив через кілька годин.

Спостерігачі називають вибір Трампа "безпечним". Пенс - досвідчений законодавець: він протягом 12 років був членом Палати представників США. Також він користується повагою всередині Республіканської партії, з лідерами якої у самого Трампа в якийсь момент намічався конфлікт.

Однак, Пенсу може перешкодити відсутність великого досвіду публічних виступів. Будь-який партнер Трампа повинен мати здатність правдоподібно пояснювати і пом'якшувати різкі заяви, до яких схильний кандидат від республіканців. Пенсу це може не вдатися.