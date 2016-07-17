Поліція Вірменії відбила у радикалів двох заручників

Вірменський спецназ штурмував будівлю захопленого в Єревані полку патрульно-постової служби. В результаті було звільнено двоє з восьми заручників, повідомляє Росбалт.

"Ще одного поліцейського радикали відпустили у зв'язку зі стрибком артеріального тиску",- йдеться в повідомленні.

Раніше Служба національної безпеки (СНБ) країни повідомила, що в результаті нападу було вбито одного поліцейського і ще двох поранено.

Депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян, який брав участь у переговорах з радикалами, повідомив, що ті "вимагають відставки керівництва республіки та звільнення свого соратника Жірайра Сефіляна".

"Правоохоронні органи повністю контролюють ситуацію і вживають необхідних заходів для розв'язки", - заявили на це в СНБ, зазначивши, що органи влади функціонують в нормальному режимі.

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Зазначається, що Сефіляна було заарештовано за звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї. Слідство встановило, що опозиціонер з соратниками планував захоплення стратегічних будівель.

Озброєна група його прихильників напала на полк патрульно-сторожової служби поліції в районі Еребуні. За словами співробітників вірменської поліції, близько 30 прихильників радикальної опозиції на вантажівці протаранили вранці ворота підрозділу. На місце події було стягнуто війська.