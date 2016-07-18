Захоплення заручників у Єревані: одного з них випустили, залишаються ще п'ять осіб
08:24, 18 липня 2016Світ
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Озброєна група людей, яка захопила будівлю поліції в Єревані, звільнила одного заручника.
REUTERS
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.
Таким чином, зараз у заручниках залишаються п'ять осіб, серед них заступники начальника поліції Вірменії Вардан Єгіазарян і заступник голови поліції Єревана Валерій Осіпян.
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Раніше повідомлялося про захоплення будівлі відділку поліції в районі Еребуні на околиці Єревана групою озброєних осіб, які вимагають звільнити учасника карабахського конфлікту, що утримується під арештом, лідера радикально опозиційного Фронту громадського порятунку "Нова Вірменія" Жирайра Сефіляна, обвинуваченого в незаконному придбанні та зберіганні зброї.
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