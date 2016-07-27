Польщі запропонували потенційні цілі для завдання удару по Росії у разі агресії Кремля

Про це йдеться у доповіді, складеній колишнім заступником верховного головнокомандувача союзних сил НАТО в Європі британським генералом Ричардом Ширреффом і Мацеєм Олексом-Щитовським – колишнім радником міністра закордонних справ Польщі, передає "Голос Америки".

"Навіть якщо зараз у Москви немає безпосередніх намірів кинути прямий виклик НАТО, ситуація може несподівано змінитися блискавично", – наголошується у документі.

Автори доповіді наголошують на високих темпах проведення російських військових операцій і попереджають Польщу та її союзників, що вони повинні бути готові до цього і посилювати свою обороноздатність як засіб стримування.

У доповіді навіть пропонуються потенційні цілі у Росії для завдання удару, якщо це буде потрібно, включаючи Калінінград й інфраструктуру московського метро.

Доповідь рекомендує направити в регіон більше американських ракет і закликає Польщу знайти можливості зупинити потік "чоловіків боєздатного віку", які виїжджають із країни в пошуках роботи і переконати їх замість цього піти на службу до армії.

Автори доповіді вважають, що Польща повинна націлити свої зусилля на включення в схему тактичного ядерного потенціалу в рамках НАТО, щоб її винищувачі F-16 могли бути носіями тактичних ядерних боєприпасів.

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Вони також вважають, що Польща повинна оголосити, що залишає за собою право завдати контрударів у глибині російської території, якщо Росія атакує Польщу, і публікують список потенційних цілей, зокрема, в Калінінградській області.

"Влада також може запропонувати потенційні цілі, які можуть включати московське метро, санкт-петербурзькі енергетичні мережі та російські державні ЗМІ, такі як телеканал RT", – йдеться у доповіді.