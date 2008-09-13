У Нью-Делі прогриміли два вибухи: постраждали мінімум 20 людей

Щонайменше 20 людей отримали поранення в результаті двох вибухів, що сталися в Нью-Делі, повідомляє місцева поліція.

Відомо, що вибухи відбулися в жвавому торговому кварталі, один з вибухів прогримів на парковці, пише Газета.ру з посиланням на Reuters .

Місцеве телебачення показало, що на місцях інцидентів виникла паніка, і безліч машин швидкої допомоги вивозять поранених.