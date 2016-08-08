У Британії компанію Airbus запідозрили у шахрайстві та корупції

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Цього року Урядове агентство Великої Британії припинило видачу експортних кредитів Airbus через розбіжності в деклараціях компанії на використання сторонніх посередників в переговорах із продажу літаків.

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Розслідування щодо компанії почалося через три місяці після припинення видачі кредитів.

Як повідомили в Airbus, компанія співпрацюватиме з органами в розслідуванні цієї справи.