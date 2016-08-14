ЗМІ дізналися про можливу відстрочку виходу Британії з ЄС

03:53, 14 серпня 2016
Світ
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Великобританія може вийти з ЄС до кінця 2019 року, а не до його початку, як прогнозували деякі політики.

REUTERS

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, передає Reuters.

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Причиною такого прогнозу називається те, що деякі відомства, які повинні займатися питаннями виходу Британії з ЄС, досі не укомплектовані.

Тобто початок формального виходу Великобританії з ЄС може відбутися пізніше.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

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