ЗМІ дізналися про можливу відстрочку виходу Британії з ЄС

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, передає Reuters.

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Причиною такого прогнозу називається те, що деякі відомства, які повинні займатися питаннями виходу Британії з ЄС, досі не укомплектовані.

Тобто початок формального виходу Великобританії з ЄС може відбутися пізніше.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.