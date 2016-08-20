США направлять в Туреччину команду для розслідування звинувачень на адресу Гюлена - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в адміністрації американського президента Барака Обами, передає РБК.

За його словами, незважаючи на звинувачення з боку Туреччини, ця країна не надала Мін'юсту формальних доказів того, що він був причетний до спроби військового перевороту. Замість цього, зазначив співрозмовник видання, докази, наведені Анкарою, фокусуються на передбачуваній змові, а також «кримінальній поведінці» Гюлена до заколоту.

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Як зазначає Bloomberg, відправлення команди з американського Мін'юсту, ймовірно, покликане запевнити президента Туреччини Реджейпа Тайіпа Ердогана в тому, що США сприймають запит про екстрадицію Гюлена всерйоз.

Як повідомляв УНІАН, мусульманський проповідник Мухаммед Фетхуллах Гюлен розкритикував судову систему Туреччини після того, як турецький суд заочно видав ордер на його арешт.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.