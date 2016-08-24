Число жертв землетрусу в Італії досягло 73

Про це повідомила представниця Департаменту цивільного захисту Італії, передає ТАСС.

"Змушені повідомити, що кількість жертв стихії досягла 73 осіб. Як завжди відзначаємо, що ці дані не остаточні", - заявила вона.

Нагадаємо, підземний поштовх магнітудою 6 балів стався в 3:36 за місцевим часом (4:36 за Києвом), після чого послідував другий поштовх магнітудою 5,4 бала.

Читайте такожМер італійського Аматріче заявив про руйнування землетрусом "половини міста"

Землетрус, що зачепив обширну зону Апеннінського хребта, відчули у багатьох великих італійських містах - Перуджі, Рієті, Норчі. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Рієті на глибині 4 кілометри.

Найбільшою мірою постраждали населені пункти, розташовані в гірській місцевості, - Аматріче, Пескара-дель-Тронто, Аккумолі.