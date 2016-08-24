Число жертв землетрусу в Італії досягло 73
Число загиблих в результаті землетрусу в центральній Італії досягло 73 осіб.
Про це повідомила представниця Департаменту цивільного захисту Італії, передає ТАСС.
"Змушені повідомити, що кількість жертв стихії досягла 73 осіб. Як завжди відзначаємо, що ці дані не остаточні", - заявила вона.
Нагадаємо, підземний поштовх магнітудою 6 балів стався в 3:36 за місцевим часом (4:36 за Києвом), після чого послідував другий поштовх магнітудою 5,4 бала.
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Землетрус, що зачепив обширну зону Апеннінського хребта, відчули у багатьох великих італійських містах - Перуджі, Рієті, Норчі. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Рієті на глибині 4 кілометри.
Найбільшою мірою постраждали населені пункти, розташовані в гірській місцевості, - Аматріче, Пескара-дель-Тронто, Аккумолі.