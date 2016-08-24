Порошенко співчуває італійцям через загибель людей внаслідок землетрусу

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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«Щирі співчуття сім'ям загиблих та побажання одужання усім постраждалим від землетрусу громадянам Італії», - написав Порошенко у Twitter.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,0 стався в Італії в ніч на 24 серпня. За останніми даними, загинули 73 людини.