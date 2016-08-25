Кількість жертв землетрусу в Італії зросла до 250 осіб

Про це повідомляє Reuters.

При цьому наголошується, що кількість загиблих може збільшитися. За даними рятувальників, з-під завалів були врятовані 238 людей.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу загинула 241 особа.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 24 серпня, в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6 і 5,4. Поштовхи призвели до значних руйнувань у місті Аматріче. Коливання земної поверхні відчувалися в деяких містах центральної Італії, зокрема й у Римі.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ запропонувати Італії допомогу українських рятувальників у подоланні наслідків землетрусу.