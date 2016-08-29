Іран розгорнув російську С-300 для захисту свого ядерного об'єкта
Іранські посадовці повідомили про розгортання російської ракетної системи дальнього радіусу дії для захисту свого ядерного об'єкта Фордо.
Як передає радіо "Свобода", командувач сил протиповітряної оборони Ірану Фарзад Есмаїлі повідомив по державному телебаченню, що захист ядерних об'єктів країни має першорядне значення «за будь-яких обставин». Він додав, що «сьогодні небо Ірану є одним із найбезпечніших в регіоні».
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На відео, серед іншої зброї, показали вантажівку-носій С-300 (зенітно-ракетний комплекс) в Фордо, яка піднімає свої ракетні пускові установки до неба. Ці кадри з'явилися після того, як верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї виступив з промовою про те, що військова міць країни застосовується винятково з оборонною метою.
«Система С-300 є системою оборони, а не нападу, однак американці зробили все можливе, щоб Іран не отримав її», – наголосив Хаменеї.
Фордо - збудований у горах в центральній частині Ірану (неподалік міста Кум) завод зі збагачення урану. Офіційно збагачення урану в Ірані зупинили. Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення економічних санкцій у рамках підписання історичної угоди з шістьома світовими лідерами.