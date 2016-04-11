Росія поставила до Ірану першу партію ракетних комплексів С-300

Як повідомляв УНІАН, вартість двох полкових комплектів С-300ПМУ-2 складе понад $1 млрд. Крім того, зазначило джерело, близько 80 іранських фахівців пройдуть підготовку до експлуатації систем в навчальних центрах Росії.

Згідно з відомостями джерела, у вересні сторони підписали додаткову угоду до контракту З с-300. "На полігон Капустін Яр відразу ж була направлена перша партія законтрактованих С-300ПМУ-2 - один полковий комплект. В даний час ці системи завершують там випробування для підтвердження заявлених технічних характеристик. Потім вони надійдуть у порт відвантаження на російській частині узбережжя Каспійського моря, звідки морським транспортом будуть доставлені до Ірану", - розповів співрозмовник агентства ТАСС.