Пожежу в інституті криміналістики в Брюсселі влаштували для знищення доказів

Про це заявили у брюссельській прокуратурі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС. Сьогодні вночі близько 2.30 за місцевим часом автомобіль протаранив огорожу перед інститутом, а вибух, що стався після цього, спричинив значні пошкодження будинку.

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Прес-секретар прокуратури Брюсселя заявила, що метою нападу було знищення "кількох файлів".

Вибух, який чули мешканці прилеглих будинків, стався через займання горючих матеріалів всередині будівлі, а не через бомбу, додали в прокуратурі.

Під час пожежі обійшлося без жертв і постраждалих, однак досі незрозуміло, що сталося зі злочинцями, які зникли з місця події.

Видання Le Soir повідомляє, що прокуратура допитує п’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до пожежі.

Поліція також відкидає версію тероризму, вважаючи, що діяло злочинне угруповання, яке мало на меті знищити певні матеріали, що зберігалися в інституті.