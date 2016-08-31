У Каннах скасували заборону на буркіні

Рішення міської влади раніше спричинило хвилю заборон буркіні у містах Франції та жваву суспільну дискусію. Суд вирішив, що заборона суперечить основним свободам людини та є незаконною, оскільки підстав вважати буркіні загрозою громадському порядку чи суспільній моралі немає, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Раніше Вищий адміністративний суд Франції скасував постанову щодо буркіні у курортному місті Вільньов-Лубе. Після цього рішення правозахисники заявили, що оскаржать аналогічні заборони у ще 30 муніципалітетах.

ООН привітала вердикт Вищого суду. Організація закликала інші міста скасувати заборони, назвавши їх "дурною реакцією" на терористичні атаки, яка не покращує безпеку, натомість лише розпалює релігійну нетерпимість. "Надзвичайно дискримінаційні" рішення мають бути скасовані до кінця літнього сезону відпусток, сказав верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.