У мережі з'явилося відео вибуху біля посольства Китаю в Бішкеку

Відео опублікував киргизький портал AKIpress.

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Як повідомляв УНІАН, 30 серпня, в Бішкеку близько 9.40 за місцевим часом (6.40 за Києвом) біля посольства КНР смертник підірвав автомобіль Mitsubishi Delica.

Сам він загинув, ще дві людини отримали поранення.

Також повідомляється, що вибух вже визнано місцевою владою терактом.