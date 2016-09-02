Росія веде інформаційну війну в Чехії – контррозвідка

Про це йдеться у звіті спецслужби за минулий рік, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Novinky.

Крім того, протягом минулого року у Чехії активною була і китайська розвідка.

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У Службі інформації і безпеки Чехії кажуть, що російські розвідники діють в основному під дипломатичним прикриттям, намагаючись отримати вплив на економіку, і ведуть інформаційну війну в країні.

"Пріоритетом російських операцій у 2015 році було ведення інформаційної війни в контексті української і сирійської криз" - йдеться у звіті.

Згідно із заявою контррозвідки, нерідко російські спецслужби використовують у своїй діяльності в Чехії місцевих громадян, в тому числі для того, щоб отримати доступ до чеських та європейських дотацій.

Також стверджується, що в рамках інформаційної війни метою російських прагнень є проникнення в місцеві ЗМІ, щоб вплинути на чеську громадськість, поширюючи алармістську інформацію про США і НАТО. Зокрема, метою інформаційної війни є створення напруженості у суспільстві.