Посол вказав на роль спецслужб РФ у конфлікті між Україною та Польщею

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв'ю "Громадскому радіо".

"У Польщі дуже активно працюють російські спецслужби, вони підбурюють охолодження відносин між двома країнами. Особливо те, що відбувається в інтернеті. Дуже багато коментарів невідомих авторів, які провокують протистояння, створюють напругу. Це в інтересах третьої сторони", — сказав Дещиця.

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Також Дещиця наголосив, що в контексті російської агресії на Донбасі Україна є важливою для Польщі з точки зору безпеки.

Раніше посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця заявляв, що у зв’язку з ухваленням польським Сеймом постанови про визнання Волинської трагедії "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої" необхідно провести зустріч парламентаріїв обох країн.